Episodio pazzesco in Premier League | espulsione e rissa fra compagni cosa è accaduto

E come sempre il calcio inglese riesce sempre a regalare emozioni e giocate fuori dal comune. Ma in questo caso non si parla di un gol o un azione personale, bensì di un episodio unico nel suo genere accaduto nel posticipo tra Manchester United e Everton, e più nello specifico tra i compagni di squadra Idrissa Gueye e Micheal Keane. Gueye perde le staffe contro Keane: il suo gesto gli costa il rosso. È successo tutto intorno al minuto 13 con il risultato sullo 0-0. Un episodio nato anche un po’ a caso, senza che nessuno se ne accorgesse davvero. Il tutto scaturito da un richiamo di Keane verso il suo compagno Gueye, il quale non aveva eseguito correttamente una giocata che aveva scaturito il contropiede dei Red Devils. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

