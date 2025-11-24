Episodio pazzesco in Premier League | espulsione e rissa fra compagni cosa è accaduto
E come sempre il calcio inglese riesce sempre a regalare emozioni e giocate fuori dal comune. Ma in questo caso non si parla di un gol o un azione personale, bensì di un episodio unico nel suo genere accaduto nel posticipo tra Manchester United e Everton, e più nello specifico tra i compagni di squadra Idrissa Gueye e Micheal Keane. Gueye perde le staffe contro Keane: il suo gesto gli costa il rosso. È successo tutto intorno al minuto 13 con il risultato sullo 0-0. Un episodio nato anche un po’ a caso, senza che nessuno se ne accorgesse davvero. Il tutto scaturito da un richiamo di Keane verso il suo compagno Gueye, il quale non aveva eseguito correttamente una giocata che aveva scaturito il contropiede dei Red Devils. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Altre letture consigliate
Finale pazzesco alla Unipol Domus! Cagliari e Genoa si dividono la posta con un 3-3 da batticuore I rossoblù regalano spettacolo: doppietta pesantissima di Borrelli e firma di Esposito Il pareggio del Genoa arriva su un episodio sfortunato: Caprile v - facebook.com Vai su Facebook
Follia totale in Premier League: Gueye schiaffeggia un compagno dell'Everton e viene espulso - Da lasciare attoniti quanto è appena successo in Premier League. Segnala tuttomercatoweb.com
Assurdo in Premier: Gueye schiaffeggia il compagno di squadra Keane e viene espulso! - L'episodio, come detto, è avvenuto nel primo quarto d'ora del match: protagonisti Michael Keane e Idrissa Gueye, con quest'ultimo che è stato protagonista di un gesto violento proprio nei confronti ... Secondo fantacalcio.it