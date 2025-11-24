Emma Nolde omaggia Ornella Vanoni cantando ' Domani è un altro giorno'

La cantautrice Emma Nolde ha omaggiato Ornella Vanoni cantando 'Domani è un altro giorno' alla serata di chiusura della Milano Music Week. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Argomenti simili trattati di recente

LE BELLISSIME CANZONI DI EMMA NOLDE E LEVANTE SULL’ACCETTAZIONE Da una parte "Quello che deve essere sarà", dall’altra “Dell’amore il fallimento”. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-755553/emma-nolde-e-levante-bellissime-canzoni-sull- - facebook.com Vai su Facebook

Questo weekend lo passiamo con Rose Villain, Emma Nolde, Levante, Noemi… e con tutti gli altri artisti di questo #NewMusicFriday. open.spotify.com/playlist/37i9d… Vai su X

Ornella Vanoni, l'omaggio al Piccolo Teatro. Salvatores: «Si mangiava la vita». Mannoia: «Libera e irriverente» - A Ornella Vanoni la sua Milano, ultimamente, piaceva meno: diceva che aveva perso l’anima. msn.com scrive

Ornella Vanoni: dai funerali all'eredità. Emma: "Era una donna libera e senza filtri" - Ornella Vanoni funerali, camera ardente, l'eredità e le reazioni di Carlo Conti, Emma e l'omaggio di Francesca Fagnani. Lo riporta msn.com