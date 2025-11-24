Emma Nolde omaggia Ornella Vanoni cantando ' Domani è un altro giorno'

Quotidiano.net | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantautrice Emma Nolde ha omaggiato Ornella Vanoni cantando 'Domani è un altro giorno' alla serata di chiusura della Milano Music Week. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

