Emma Nolde omaggia Ornella Vanoni alla Milano Music Week

Milano, 24 novembre 2025 - Il nuovo singolo ‘Quello che deve essere sarà’ e un omaggio a Ornella Vanoni con ‘Domani è un altro giorno’. La Milano Music Week si è chiusa sul palco per Emma Nolde, ormai promessa più che mantenuta della musica emergente italiana. Un panorama nel quale il disco ‘Nuovospaziotempo’ la vede ormai al centro e il brano ‘Quello che deve essere sarà’ appena uscito la sta consacrando. Penna profonda e mai banale, polistrumentista particolarmente grintosa e talentuosa: nell’ultimo anno e mezzo Emma Nolde si sta facendo conoscere come una delle artiste più interessanti dell’indie-pop italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Emma Nolde omaggia Ornella Vanoni alla Milano Music Week

