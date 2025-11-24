Emilia Romagna sotto zero è la settimana più fredda e c’è il rischio gelicidio

Bologna, 24 novembre 2025 – L’ inverno ha fatto il suo ingresso ufficiale nelle nostre vite ormai da qualche giorno. Non solo il freddo artico che è calato sull’ Emilia Romagna, ma anche la neve che è già comparsa sul nostro Appennino e sulle prime colline. Le temperature sono sempre più in picchiata e in questi giorni arriveranno sotto lo zero anche in pianura: per questo si prevede la settimana più fredda dell’ultimo periodo. Nella giornata di domenica 30 novembre è possibile pure che ci sia maltempo. Inoltre, nella giornata di domani, martedì 25 novembre, prosegue l’allerta meteo per piene dei fiumi già prevista per oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emilia Romagna sotto zero, è la settimana più fredda (e c’è il rischio gelicidio)

Approfondisci con queste news

Emilia Romagna Meteo - facebook.com Vai su Facebook

La Regione Emilia Romagna finanzierà l'eliminazione dell'addizionale municipale per i piccoli aeroporti italiavola.com/2025/11/23/la-… via @italiavola Vai su X

Emilia Romagna sotto zero, è la settimana più fredda (e c’è il rischio gelicidio) - Le temperature a distanza di pochi giorni finiranno in negativo, mentre per la giornata di domenica è previsto anche maltempo. Da msn.com

Freddo artico in Emilia Romagna. E lunedì c’è l’allerta meteo gialla: ecco le zone a rischio - Risveglio domenicale imbiancato nell’appennino riminese e forlivese e in alcune zone montane centrali del bolognese. Riporta msn.com

Neve ai 300 metri e piogge forti: la Romagna si sveglia sotto il maltempo foto - Romagna continua a farsi sentire, portando piogge abbondanti in pianura e nevicate a quote ... Riporta ravennanotizie.it