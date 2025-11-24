Emergenza rapine Asse Mediano Polizia blinda le principali arterie | controlli a tappeto

Sono in corso servizi mirati lungo l’Asse Mediano e sulle principali arterie di collegamento per contrastare il fenomeno dei reati predatori. L’operazione è stata predisposta dalla Questura di Napoli nell’ambito di un piano di sicurezza intensificato. Le forze impegnate nel piano di sicurezza A intervenire sono gli agenti della Squadra Mobile, della Sezione Polizia Stradale . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Emergenza rapine Asse Mediano, Polizia blinda le principali arterie: controlli a tappeto

News recenti che potrebbero piacerti

Autotrasporto, emergenza furti e rapine sui camion: le zone più colpite #CAMION #autotrasporto #camion #furti #rapine . Leggi l'articolo ? - facebook.com Vai su Facebook

Autotrasporto, emergenza furti e rapine sui camion: le zone più colpite dlvr.it/TPQYbw #CAMION #autotrasporto #camion #furti Vai su X

Emergenza rapine sull’Asse Mediano, aumentano i controlli della polizia nei punti “caldi” - Sono in corso servizi mirati e continuativi, predisposti dalla Questura di Napoli, finalizzati a contrastare il fenomeno dei reati predatori ... internapoli.it scrive

Rapine sull’Asse Mediano, pattuglie della Polizia agli snodi e nei punti più trafficati - La Questura di Napoli ha predisposto servizi mirati di controllo e contrasto lungo la statale 162 NC, dove negli ultimi giorni si sono verificate diverse ... Da fanpage.it

Rapine sull’Asse Mediano, ladri in azione all’uscita Mugnano-Scampia - Ancora rapine a mano armata nel traffico sull'Asse Mediano, in particolare all'uscita di Mugnano- Da internapoli.it