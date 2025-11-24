Emanuela Orlandi uccisa da De Pedis con la cravatta il fratello Pietro svela le parole di Giuseppe Di Bella

Notizie.virgilio.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pietro Orlandi ha ricordato l'episodio in cui Giuseppe Di Bella gli raccontò che sarebbe stato Renatino De Pedis a uccidere Emanuela. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

emanuela orlandi uccisa da de pedis con la cravatta il fratello pietro svela le parole di giuseppe di bella

© Notizie.virgilio.it - Emanuela Orlandi uccisa da De Pedis "con la cravatta", il fratello Pietro svela le parole di Giuseppe Di Bella

News recenti che potrebbero piacerti

emanuela orlandi uccisa de“Emanuela Orlandi uccisa con una cravatta”: il racconto del fratello Pietro - La scomparsa di Emanuela Orlandi e le nuove rivelazioni di suo fratello Pietro. Secondo newsmondo.it

emanuela orlandi uccisa deLa nuova rivelazione su Emanuela Orlandi: “È morta quella stessa sera, è stata strozzata con una cravatta” - Ospite di "Verissimo", il fratello della ragazza scomparsa ha parlato di una confessione che gli avrebbe fatto un uomo anni fa ... Lo riporta tpi.it

emanuela orlandi uccisa dePietro Orlandi: «Un uomo mi disse che Emanuela fu uccisa con una cravatta e che i suoi resti erano in un cunicolo. So che la verità verrà fuori» - Il 22 giugno 1983, Emanuela Orlandi, quindicenne e cittadina vaticana, scompare dopo una lezione di musica in piazza Sant’Apollinare, a Roma. Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Emanuela Orlandi Uccisa De