Emanuela Orlandi uccisa da De Pedis con la cravatta il fratello Pietro svela le parole di Giuseppe Di Bella

Pietro Orlandi ha ricordato l'episodio in cui Giuseppe Di Bella gli raccontò che sarebbe stato Renatino De Pedis a uccidere Emanuela. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Emanuela Orlandi uccisa da De Pedis "con la cravatta", il fratello Pietro svela le parole di Giuseppe Di Bella

MattinaRai1. . Le ultime notizie sugli scavi in corso a Roma alla Casa del Jazz. A #StorieItaliane le parole di Pietro Orlandi sulle nuove ricerche e sulla possibilità che i resti di sua sorella Emanuela possano trovarsi lí. - facebook.com Vai su Facebook

Emanuela Orlandi e gli scavi alla Casa del Jazz, le rivelazioni del fratello Pietro a Verissimo ift.tt/B79UWd5 Vai su X

“Emanuela Orlandi uccisa con una cravatta”: il racconto del fratello Pietro - La scomparsa di Emanuela Orlandi e le nuove rivelazioni di suo fratello Pietro. Secondo newsmondo.it

La nuova rivelazione su Emanuela Orlandi: “È morta quella stessa sera, è stata strozzata con una cravatta” - Ospite di "Verissimo", il fratello della ragazza scomparsa ha parlato di una confessione che gli avrebbe fatto un uomo anni fa ... Lo riporta tpi.it

Pietro Orlandi: «Un uomo mi disse che Emanuela fu uccisa con una cravatta e che i suoi resti erano in un cunicolo. So che la verità verrà fuori» - Il 22 giugno 1983, Emanuela Orlandi, quindicenne e cittadina vaticana, scompare dopo una lezione di musica in piazza Sant’Apollinare, a Roma. Scrive leggo.it