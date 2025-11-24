Elisabetta Canalis diventa scrittrice | I cani ci insegnano che l' amore è fatto anche di silenzio

C'è stata anche Elisabetta Canalis tra gli ospiti dell'evento Vanity Fair Stories (a Milano ieri 23 novembre e il giorno precedente). Nella fattispecie, Canalis ha partecipato ieri per presentare il suo libro “Una zampa sul cuore - storie di Nello e i suoi amici, tra dolcezza, coraggio e libertà”. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Elisabetta Canalis diventa scrittrice: "I cani ci insegnano che l'amore è fatto anche di silenzio"

Con Elisabetta Canalis è già Natale - facebook.com Vai su Facebook

Elisabetta Canalis: «La separazione da Brian Perri come un lutto. Che bella l'amicizia con Diletta Leotta e Elodie» Vai su X

Elisabetta Canalis diventa scrittrice: "I cani ci insegnano che l'amore è fatto anche di silenzio" - Quando l'è stato chiesto quale sia la lezione più bella che si impara dai cani, lei ha replicato senza esitazioni: “Che l'amore è fatto anche solamente di uno sguardo e tante volte anche di silenzio”. Segnala today.it

Elisabetta Canalis: un messaggio importante con "Una Zampa sul Cuore" - Elisabetta ha presentato il suo nuovo libro dedicato alle storie dei cani che trovano una seconda possibilità grazie ai canili e alle associazioni che sostengono adozioni consapevoli. Secondo 105.net

Elisabetta Canalis torna a Milano, passando per Ravenna, e ritrova Alvise Rigo - Elisabetta Canalis è tornata a Milano per qualche giorno e al suo fianco è subito comparso il presunto fidanzato Alvise Rigo. msn.com scrive