Elia morto a 8 anni trovata la macchina della mamma Il dettaglio che conferma l’ipotesi più temuta

Thesocialpost.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il recupero in mare della vettura, una  Lancia Y, ha aggiunto un nuovo tassello alla tragedia che ha sconvolto il Salento: la storia di  Najouia Minniti, 36 anni, e del piccolo  Elia, 8 anni, ritrovati senza vita a poche ore di distanza. L’auto è stata individuata da un sub in un tratto di mare vicino alla piazzetta di Roca Vecchia, non lontano dalla scogliera della Torre dell’Orso, in un punto compatibile con l’ipotesi che la donna si sia lanciata in mare con il veicolo.  I sommozzatori hanno documentato le fasi del recupero, riportando a galla un elemento ritenuto centrale per ricostruire gli ultimi istanti della 36enne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

elia morto a 8 anni trovata la macchina della mamma il dettaglio che conferma l8217ipotesi pi249 temuta

© Thesocialpost.it - Elia morto a 8 anni, trovata la macchina della mamma. Il dettaglio che conferma l’ipotesi più temuta

News recenti che potrebbero piacerti

elia morto 8 anniElia morto a 8 anni, trovata la macchina della mamma. Il dettaglio che conferma l’ipotesi più temuta - Il recupero in mare della vettura, una Lancia Y, ha aggiunto un nuovo tassello alla tragedia che ha sconvolto il Salento: la storia di Najouia ... Da thesocialpost.it

elia morto 8 anniElia morto a Calimera, trovata l’auto della madre suicida in mare: il video del recupero della macchina - L'auto di Najouia Minniti, la donna di 36 anni di Calimera (Lecce) che sarebbe morta suicida dopo aver ucciso in casa il figlio Elia di 8 anni, è stata ... Scrive fanpage.it

elia morto 8 anniSalento, trovato morto in casa un bambino di 8 anni: il cadavere della madre recuperato in mare - Il cadavere della donna è stato trovato nelle acque a largo di Torre dell’Orso, quello del bambino nella loro casa a Calimera ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Elia Morto 8 Anni