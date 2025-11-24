Il recupero in mare della vettura, una Lancia Y, ha aggiunto un nuovo tassello alla tragedia che ha sconvolto il Salento: la storia di Najouia Minniti, 36 anni, e del piccolo Elia, 8 anni, ritrovati senza vita a poche ore di distanza. L’auto è stata individuata da un sub in un tratto di mare vicino alla piazzetta di Roca Vecchia, non lontano dalla scogliera della Torre dell’Orso, in un punto compatibile con l’ipotesi che la donna si sia lanciata in mare con il veicolo. I sommozzatori hanno documentato le fasi del recupero, riportando a galla un elemento ritenuto centrale per ricostruire gli ultimi istanti della 36enne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Elia morto a 8 anni, trovata la macchina della mamma. Il dettaglio che conferma l'ipotesi più temuta