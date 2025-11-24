Elezioni Veneto Manildo | Segniamo punto importante raddoppiata nostra consistenza

Giovanni Manildo, candidato per il centro sinistra alle elezioni in Veneto, è soddisfatto dell’esito delle urne, malgrado la sconfitta: «Oggi segniamo un punto importante, abbiamo raddoppiato la nostra consistenza. Ringrazio il Partito Democratico e tutti gli alleati. Come ho detto, non era solo una battaglia di rappresentanza questa». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elezioni Veneto, Manildo: “Segniamo punto importante, raddoppiata nostra consistenza”

News recenti che potrebbero piacerti

Local Team. . LIVE Elezioni regionali, Stefani vince in Veneto: parla Matteo Salvini: diretta video - facebook.com Vai su Facebook

Manildo: “Orgogliosi del risultato, un veneto su tre ci ha scelto” - Giovanni Manildo, candidato del centrosinistra, dopo le congratulazioni a Stefani: "Un veneto su tre ci ha scelto". Da veronaoggi.it

Manildo: «Segnato punto importante, si riparte da coalizione coesa. Dispiace molto il dato dell'astensione» VIDEO - «Siamo orgogliosi del lavoro fatto, sono orgoglioso di aver avuto la responsabilità e l'onore di guidare una coalizione coesa che segna un punto importante - Scrive msn.com

Elezioni, Stefani al 65%, Meloni: «Premio alla nostra serietà». Manildo al 29%, Szumski al 6,2%. Affluenza al 44,64%, in calo di oltre 16 punti - Il Veneto al centrodestra con il candidato Alberto Stefani al 65% che doppia il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo, al 29%. Da ilgazzettino.it