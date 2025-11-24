Elezioni Veneto e Puglia i risultati in diretta | Stefani in vantaggio al 60% Decaro vince con il 69% la prima proiezione

Le elezioni regionali in Veneto e Puglia in diretta con i risultati del voto in aggiornamento, seggi chiusi alle ore 15. Vincono Alberto Stefani e Antonio Decaro, come confermato dai primi exit poll e dalle proiezioni: Stefani in Veneto è tra il 60% e il 62% dei voti, Decaro in Puglia tra il 66% e il 67%. In tempo reale su Fanpage.it tutte le news su exit poll, proiezioni e risultati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

