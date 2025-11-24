Elezioni regionali Veneto il fenomeno Szumski al 5,4% Chi è il medico no vax difensore intransigente dell’autonomia locale

Secondo le prime proiezioni, dietro i due candidati di centrodestra, Alberto Stefani, e Giovanni Manildo, per il centrosinistra si posiziona Riccardo Szumski, con la lista “ Resistere Veneto “, che si attesta intorno al 5,4%. Se dei primi due si è parlato molto in questi mesi, Szumski è sicuramente un nome nuovo per la maggior parte degli italiani, un po’ come lo era Antonella Bundu alle scorse elezioni regionali in Toscana, che si sono tenute il 12 e il 13 ottobre. Chi è Riccardo Szumski?. Ex leghista, 73 anni. medico, Szumski è stato sindaco di Santa Lucia di Piave, un piccolo comune nel Trevigiano, dal 1994 al 2002 e poi dal 2012 al 2022, nel pieno dell’emergenza Covid-19. 🔗 Leggi su Open.online

