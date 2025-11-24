Elezioni regionali tutte le novità della nuova legge

Tempo di lettura: 2 minuti Ieri e oggi si svolge la prima elezione regionale con la nuova normativa. Un aspetto centrale di questa tornata elettorale è il terzo mandato negato al presidente uscente della Campania, Vincenzo De Luca. Vale la pena notare che ci sono state diverse innovazioni introdotte dalla nuova legge, come la suddivisione degli elettori in base all’ordine alfabetico, invece che in base al genere. I cittadini di Salerno sono chiamati a votare per nove dei 50 consiglieri regionali (oltre al presidente eletto), mentre per Napoli saranno 27, per Caserta 8, per Avellino 4 e per Benevento 2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni regionali, tutte le novità della nuova legge

