Elezioni Regionali | nessuna sorpresa dalle urne Veneto alla destra Campania e Puglia alla sinistra ma il vero nemico è l’astensionismo

Archiviata anche questa tornata di elezioni regionali è tempo di iniziare a tirare le somme delle ultime consultazioni. Partiamo dal dato più preoccupante, che accomuna Veneto, Puglia e Campania, e ripresentatosi con continuità negli ultimi anni elettorali: l’astensionismo. L’astensione continua a crescere. La tendenza inquietante che accompagna gli ultimi appuntamenti con le urne nel nostro Paese è stata ancora una volta confermata. L’affluenza definitiva registra un crollo preoccupante in tutte e tre le regioni, con dati che lasciano poco spazio all’interpretazione e segnalano una frattura sempre più profonda tra il corpo elettorale e la politica italiana. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Elezioni Regionali: nessuna sorpresa dalle urne, Veneto alla destra, Campania e Puglia alla sinistra, ma il vero nemico è l’astensionismo

