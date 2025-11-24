Elezioni regionali in Veneto Campania e Puglia | i risultati
I sondaggi li indicavano come strafavoriti e il voto ha confermato le indicazioni dei mesi precedenti: Alberto Stefani, Roberto Fico e Antonio Decaro raccolgono il testimone di governatore da Luca Zaia, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano in Veneto, Campania e Puglia. Dopo l’ultima due giorni di elezioni, la partita delle Regionali di questo autunno tra centrodestra e centrosinistra termina dunque 3-3. Con una costante: l’affluenza in forte calo. In Veneto – dove la Lega ha doppiato Fratelli d’Italia – è calata addirittura di 16,5 punti rispetto al 2020. Ecco l’esito del voto nelle tre Regioni dove i cittadini sono andati al voto il 23 e il 24 novembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it
