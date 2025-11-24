Elezioni regionali in Puglia quando arriveranno i risultati della sfida tra Decaro e Lobuono
Elezioni regionali in Puglia, è arrivato il momento decisivo per la sfida tra Antonio Decaro e Luigi Lobuono. I cittadini pugliesi sono chiamati a scegliere il successore di Michele Emiliano alla guida della Regione: si vota domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15. La sfida sembra essere soltanto tra il centrosinistra e il centrodestra, ma in campo ci sono anche altri due candidati, Sabino Mangano e Ada Donno. Le elezioni in Puglia si tengono in contemporanea con il voto in Campania e in Veneto e chiudono la tornata elettorale iniziata con la vittoria del centrodestra nelle Marche e in Calabria e del centrosinistra in Toscana. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Durante le elezioni regionali in Campania, la tiktoker Rita De Crescenzo si è recata al seggio della scuola Palizzi, nel quartiere Pallonetto di Santa Lucia, per esprimere il proprio voto, ma è stata sorpresa nel constatare che il suo nome non compariva più ne - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni #regionali, alle 12 affluenza in calo nelle tre regioni Vai su X
Elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto: i risultati aggiornati - I risultati aggiornati per ogni partito e candidato presidente e i dati sull’affluenza alle urne ... Da quifinanza.it
Risultati Elezioni Regionali Puglia 2025/ Diretta spoglio, Decaro contro Lobuono: exit poll Presidente, seggi - Risultati Elezioni Regionali Puglia 2025: diretta spoglio, Decaro o Lobuono Presidente, exit poll, proiezioni e affluenza in Consiglio ... Scrive ilsussidiario.net
Elezioni regionali, i risultati del voto in diretta: seggi aperti, affluenza ferma al 34% in Veneto e 29% in Puglia - Le elezioni regionali in Veneto e Puglia in diretta con i risultati del voto dopo le 15, alla chiusura dei seggi ... Da fanpage.it