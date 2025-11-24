elezioni regionali in puglia quando arriveranno i risultati della sfida tra decaro e lobuono

Elezioni regionali in Puglia, è arrivato il momento decisivo per la sfida tra Antonio Decaro e Luigi Lobuono. I cittadini pugliesi sono chiamati a scegliere il successore di Michele Emiliano alla guida della Regione: si vota domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15. La sfida sembra essere soltanto tra il centrosinistra e il centrodestra, ma in campo ci sono anche altri due candidati, Sabino Mangano e Ada Donno. Le elezioni in Puglia si tengono in contemporanea con il voto in Campania e in Veneto e chiudono la tornata elettorale iniziata con la vittoria del centrodestra nelle Marche e in Calabria e del centrosinistra in Toscana. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

