Elezioni regionali in Puglia i risultati in diretta | Decaro è il nuovo presidente Pd primo partito

Lanotiziagiornale.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elezioni regionali in Puglia, è arrivato il momento decisivo per la sfida tra Antonio Decaro e Luigi Lobuono. I cittadini pugliesi sono chiamati a scegliere il successore di Michele Emiliano alla guida della Regione: dalle 15 le urne sono chiuse dopo il voto di domenica 23 e lunedì 24 novembre. La sfida sembra essere soltanto tra il centrosinistra e il centrodestra, ma in campo ci sono anche altri due candidati, Sabino Mangano e Ada Donno.   Le elezioni in Puglia si tengono in contemporanea con il voto in Campania e in Veneto e chiudono la tornata elettorale iniziata con la vittoria del centrodestra nelle Marche e in Calabria e del centrosinistra in Toscana. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

elezioni regionali in puglia i risultati in diretta decaro 232 il nuovo presidente pd primo partito

© Lanotiziagiornale.it - Elezioni regionali in Puglia, i risultati in diretta: Decaro è il nuovo presidente, Pd primo partito

Altri contenuti sullo stesso argomento

elezioni regionali puglia risultatiElezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia: i risultati - Stefani, Fico e Decaro raccolgono il testimone da Zaia, De Luca e Emiliano. Segnala lettera43.it

elezioni regionali puglia risultatiElezioni Puglia 2025: la mappa con i dati città per città. I risultati delle regionali in tempo reale - Imprenditore barese, già presidente della Fiera del Levante ed ex candidato sindaco nel 2004, Luigi Lobuono è sostenuto dall’intero centrodestra. quotidiano.net scrive

elezioni regionali puglia risultatiRisultati elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia: iniziato lo spoglio, i primi exit poll - Elezioni regionali, exit poll e risultati iniziali nelle tre regioni al voto: ecco tutti i dettagli su Campania, Veneto e Puglia. Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Puglia Risultati