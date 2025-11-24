Elezioni Regionali in Puglia ha votato solo il 29,45% | crollo dell' affluenza a Foggia e in provincia

Si ferma sotto la soglia del 30% il dato dell'affluenza in Puglia. Alle 23, ora di chiusura dei seggi nella prima delle due giornate dedicate al rinnovo del Consiglio regionale e all'elezione del nuovo Presidente, ha votato solo il 29,45% degli aventi diritto, oltre dieci punti percentuali in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Elezioni Regionali, in Puglia ha votato solo il 29,45%: crollo dell'affluenza a Foggia e in provincia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Elezioni regionali 2025. Alle ore 19 nelle 33 sezioni di Nardò ha votato il 31,52% degli aventi diritto. - facebook.com Vai su Facebook

? Leggi l'articolo qui: ilsole24ore.com/art/veneto-cam… #elezioni #regionali #IlSole24Ore Vai su X

Regionali, alle 19 in Puglia affluenza al 23,67% - Continua ad essere in calo l'affluenza in Puglia dove si vota per elezioni regionali: in base ai dati disponibili su Eligendo, di 3802 sezioni su 4032, alle ore 19 ha votato il 23,67% degli aventi dir ... ansa.it scrive

Elezioni regionali: l’affluenza alle ore 12 in Campania, Puglia e Veneto | DATI - Urne aperte da questa mattina alle ore 07:00 per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto e per le elezioni comunali ad Acquaro e Capistrano in Calabria, Caivano e Monteforte Irpino. Come scrive strettoweb.com

Regionali, affluenza in netto calo in Campania (8,24%) e Puglia (8,53%). Si vota anche in Veneto. Seggi aperti oggi fino alle 23 - Circa 11 milioni e mezzo di elettori saranno chiamati domenica e lunedì a scegliere i governatori in Veneto, Campania e Puglia e i rispettivi Consigli regionali. ilmessaggero.it scrive