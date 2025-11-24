Elezioni regionali in Puglia | Antonio Decaro nuovo presidente con un margine larghissimo

Thesocialpost.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni regionali in Puglia si stanno chiudendo con la netta affermazione di Antonio Decaro, europarlamentare del Partito Democratico ed ex sindaco di Bari per dieci anni. Come ampiamente previsto da sondaggi, exit poll e proiezioni, il candidato del centrosinistra ha superato con un margine molto ampio l’imprenditore Luigi Lobuono, sostenuto dal centrodestra. Elezioni regionali in Puglia, per Decaro una vittoria annunciata. Gli exit poll avevano sin da subito assegnato a Decaro un vantaggio vicino ai quaranta punti percentuali, poi confermato dalle prime proiezioni. L’ex sindaco di Bari, molto popolare sul territorio grazie al suo lungo impegno amministrativo, è riuscito a consolidare il consenso in una campagna elettorale che lo ha visto favorito fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

elezioni regionali in puglia antonio decaro nuovo presidente con un margine larghissimo

© Thesocialpost.it - Elezioni regionali in Puglia: Antonio Decaro nuovo presidente con un margine larghissimo

Contenuti che potrebbero interessarti

elezioni regionali puglia antonioChi è Antonio Decaro, il nuovo governatore della Puglia dopo le elezioni regionali 2025 - Antonio Decaro è stato eletto presidente della Puglia con il 69% dei voti, superando ampiamente gli avversari. Da fanpage.it

elezioni regionali puglia antonioElezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia: i risultati - Stefani, Fico e Decaro raccolgono il testimone da Zaia, De Luca e Emiliano. Riporta msn.com

Elezioni Regionali, Antonio Decaro è il presidente della Puglia: «Risultato straordinario» - Con un risultato «straordinario», Antonio Decaro vince le elezioni: è il presidente della regione Puglia: «Domani devo mettermi a lavorare». Segnala quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Puglia Antonio