Elezioni regionali in Puglia | Antonio Decaro nuovo presidente con un margine larghissimo

Le elezioni regionali in Puglia si stanno chiudendo con la netta affermazione di Antonio Decaro, europarlamentare del Partito Democratico ed ex sindaco di Bari per dieci anni. Come ampiamente previsto da sondaggi, exit poll e proiezioni, il candidato del centrosinistra ha superato con un margine molto ampio l’imprenditore Luigi Lobuono, sostenuto dal centrodestra. Elezioni regionali in Puglia, per Decaro una vittoria annunciata. Gli exit poll avevano sin da subito assegnato a Decaro un vantaggio vicino ai quaranta punti percentuali, poi confermato dalle prime proiezioni. L’ex sindaco di Bari, molto popolare sul territorio grazie al suo lungo impegno amministrativo, è riuscito a consolidare il consenso in una campagna elettorale che lo ha visto favorito fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

