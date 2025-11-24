Elezioni regionali in Campania Roberto Fico è il nuovo presidente

Le elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025 stanno delineando una netta affermazione di Roberto Fico, candidato del campo progressista. Lo spoglio, ancora in corso, ha sin dalle prime sezioni confermato il vantaggio indicato da exit poll e prime proiezioni. L’esito provvisorio indica una continuità nella guida della regione, con il centrosinistra che si avvia a confermarsi alla presidenza. Leggi anche: Elezioni regionali Campania, la diretta Affluenza in calo, spoglio in corso ma vittoria Fico mai in discussione. Quando sono state scrutinate 1056 sezioni su 5.825, Fico risultava in testa con il 62,27%, distanziando nettamente il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli, fermo al 33,91%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elezioni regionali in Campania, Roberto Fico è il nuovo presidente

