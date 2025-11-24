Elezioni regionali in Campania Puglia e Veneto | i risultati aggiornati

Alle 15 di lunedì 24 novembre si chiude il voto per le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia, dove oltre 11,5 milioni di cittadini sono chiamati a scegliere i nuovi presidenti e i Consigli regionali. L’appuntamento segna la fine di una lunga tornata elettorale che, da settembre a oggi, ha coinvolto 7 regioni italiane. Veneto, Campania e Puglia al voto. Il voto di oggi arriva al termine di settimane di tensioni interne ai partiti e strategie politiche molto diverse nei tre territori. In Veneto e Campania pesano le eredità di Luca Zaia e Vincenzo De Luca, dopo il tentativo fallito dei due governatori uscenti di ottenere il terzo mandato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto: i risultati aggiornati

News recenti che potrebbero piacerti

Durante le elezioni regionali in Campania, la tiktoker Rita De Crescenzo si è recata al seggio della scuola Palizzi, nel quartiere Pallonetto di Santa Lucia, per esprimere il proprio voto, ma è stata sorpresa nel constatare che il suo nome non compariva più ne - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni #regionali, alle 12 affluenza in calo nelle tre regioni Vai su X

Elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia. I risultati in diretta - Circa 13 milioni di italiani sono chiamati alle urne per votare per i successori di Luca Zaia, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano. Da ilfoglio.it

Elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto: i risultati aggiornati - I risultati aggiornati per ogni partito e candidato presidente e i dati sull’affluenza alle urne ... Si legge su quifinanza.it

Elezioni regionali: i risultati in Veneto, Campania e Puglia - Nella precedente tornata elettorale, alla stessa ora, aveva votato il 38,91% degli aventi diritto. Segnala italiaoggi.it