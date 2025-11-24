Elezioni Regionali il centrodestra tiene in Veneto La sinistra stravince in Campania e Puglia

Lo spoglio non è ancora terminato, ma il quadro delle elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia appare ormai definito: tre vittorie nette, tre sconfitte altrettanto evidenti, con il centrodestra che conquista il Veneto e il campo largo che si afferma con decisione in Campania e Puglia. Le proiezioni, le prime sezioni scrutinate e le chiamate di YouTrend confermano ciò che dai seggi emerge con chiarezza. In Veneto, con 439 sezioni scrutinate su 4.729, il candidato del centrodestra Alberto Stefani vola al 62,44%, distanziando nettamente il candidato del campo largo Giovanni Manildo, fermo al 30,46%.

