Elezioni regionali i risultati in diretta | gli exit poll e le proiezioni delle sfide in Campania Puglia e Veneto

La tornata delle elezioni regionali si chiude con il voto del 23 e 24 novembre. Le ultime Regioni al voto per quest’anno sono Campania, Puglia e Veneto. Le urne si chiudono alle ore 15 di lunedì 24 novembre, quando inizierà lo spoglio delle schede in tempo reale. Già da quell’ora sarà possibile conoscere i primi risultati delle regionali con la diffusione di exit poll e instant poll. In Campania la sfida è tra Roberto Fico ed Edmondo Cirielli, in Puglia tra Antonio Decaro e Luigi Lobuono e in Veneto tra Alberto Stefani e Giovanni Manildo. Qui è possibile seguire in diretta l’esito delle elezioni, con i primi exit poll e tutti i successivi risultati, fino all’elezione dei tre presidenti di Regione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

