Elezioni regionali | crolla l' affluenza in Puglia forte calo anche in provincia di Brindisi

Resta in forte calo il dato di affluenza alle urne per le elezioni regionali, alla rilevazione delle ore 23. In provincia di Brindisi è andato a votare il 29, 43 percento degli aventi diritto, con un calo di circa nove punti percentuali rispetto al 38,71 registrato in occasione della tornata del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Elezioni regionali: crolla l'affluenza in Puglia, forte calo anche in provincia di Brindisi

Altri contenuti sullo stesso argomento

+++ ELEZIONI REGIONALI +++ Dati in calo in tutta la Puglia: crollo dell'affluenza in Capitanata ? - facebook.com Vai su Facebook

? Leggi l'articolo qui: ilsole24ore.com/art/veneto-cam… #elezioni #regionali #IlSole24Ore Vai su X

Elezioni regionali: l’affluenza alle ore 12 in Campania, Puglia e Veneto | DATI - Urne aperte da questa mattina alle ore 07:00 per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto e per le elezioni comunali ad Acquaro e Capistrano in Calabria, Caivano e Monteforte Irpino. Lo riporta strettoweb.com

Elezioni regionali in Campania, seggi chiusi: crolla l’affluenza - Sarà possibile votare nuovamente nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15. Secondo infocilento.it

Elezioni Regionali, affluenza in calo: i DATI alle 19 in Campania, Puglia e Veneto - Si vota da questa mattina alle ore 07:00 per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto e per le elezioni comunali ad Acquaro e Capistrano in Calabria, Caivano e Monteforte Irpino. Da strettoweb.com