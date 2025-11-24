Elezioni regionali | crolla l' affluenza in Puglia forte calo anche in provincia di Brindisi

Brindisireport.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta in forte calo il dato di affluenza alle urne per le elezioni regionali, alla rilevazione delle ore 23. In provincia di Brindisi è andato a votare il 29, 43 percento degli aventi diritto, con un calo di circa nove punti percentuali rispetto al 38,71 registrato in occasione della tornata del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

elezioni regionali crolla l affluenza in puglia forte calo anche in provincia di brindisi

© Brindisireport.it - Elezioni regionali: crolla l'affluenza in Puglia, forte calo anche in provincia di Brindisi

Altri contenuti sullo stesso argomento

elezioni regionali crolla affluenzaElezioni regionali: l’affluenza alle ore 12 in Campania, Puglia e Veneto | DATI - Urne aperte da questa mattina alle ore 07:00 per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto e per le elezioni comunali ad Acquaro e Capistrano in Calabria, Caivano e Monteforte Irpino. Lo riporta strettoweb.com

Elezioni regionali in Campania, seggi chiusi: crolla l’affluenza - Sarà possibile votare nuovamente nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15. Secondo infocilento.it

Elezioni Regionali, affluenza in calo: i DATI alle 19 in Campania, Puglia e Veneto - Si vota da questa mattina alle ore 07:00 per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto e per le elezioni comunali ad Acquaro e Capistrano in Calabria, Caivano e Monteforte Irpino. Da strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Crolla Affluenza