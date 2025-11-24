Elezioni regionali | Centrosinistra vince in Campania e Puglia con Fico e Decaro Centrodestra in Veneto con Stefani

Previsioni rispettate nelle tre regioni dove si è votato domenica e lunedì. Il centrosinistra tiene il governo di Puglia e Campania, mentre il Centrodestra il Veneto. Un trionfo per Antonio Decaro, che nella prima proiezioni Rai addirittura sfiora il 70%. Lontano dal 76,79% di Luca Zaia nel 2020, ma comunque sopra il 60% il risultato di Alberto Stefani, candidato leghista del centrodestra in Veneto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni regionali: Centrosinistra vince in Campania e Puglia con Fico e Decaro, Centrodestra in Veneto con Stefani

