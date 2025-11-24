Elezioni regionali alle 23 ha votato solo il 33% | era il 46% nel 2020

Preoccupante e drastico calo dell'affluenza alle elezioni regionali in Veneto (e anche nelle altre regioni in cui si vota). Alle 23 ha votato poco più del 33,8% degli aventi diritto, rispetto al 46% del 2020. Va ancora peggio in Campania e Puglia (31,5 e 29,7%). In provincia di Venezia il dato è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

