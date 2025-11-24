Elezioni Regionali 2025 Fico sarà il presidente di tutti Decaro oltre le aspettative e Stefani dedica la vittoria ai nonni
Grandissimo entusiasmo per i tre neo presidenti di regione Roberto Fico in Campania, Antonio Decaro in Puglia e Alberto Stefani in Veneto. Nelle prime dichiarazioni successive alla loro vittoria, i tre ringraziano i partiti che li hanno sostenuti e guardano all’immediato futuro con grande slancio. Roberto Fico: “Sarò il presidente di tutti”. “Il mio primo ringraziamento va a tutti i cittadini e le cittadine campani che hanno fatto una scelta così netta, così forte e così importante, che ci riempie di responsabilità”, ha detto Roberto Fico nel suo intervento al comitato elettorale. “La nostra coalizione da domani si dovrà mettere al lavoro per governare al meglio la Regione Campania, lo faremo con le migliori competenze, ci sarà una grande umiltà nell’ascoltare tutte le posizioni e una grande ambizione nel costruire sempre più una Campania migliore. 🔗 Leggi su Lapresse.it
