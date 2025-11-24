Elena Sofia Ricci | Sono tornata a vivere dopo la separazione L' abuso subito a 12 anni

Si apre con sincerità e parla della sua vita. "Dopo la separazione sono tornata a vivere". Elena Sofia Ricci, ospite a Verissimo, si racconta senza infingimenti. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Elena Sofia Ricci: "Sono tornata a vivere dopo la separazione". L'abuso subito a 12 anni

Leggi anche questi approfondimenti

Elena Sofia Ricci, come ha affrontato la separazione - facebook.com Vai su Facebook

Verissimo, Elena Sofia Ricci sulla separazione dall'ex marito: "Sono sola da tre anni, sto bene così" - Ospite nella puntata di ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin, Elena Sofia Ricci ha parlato del post separazione dall'ex marito e di come ora stia pensando più a se stessa dopo tempo. Riporta comingsoon.it

Genitori Elena Sofia Ricci, chi sono Paolo Barucchieri e Elena Ricci Poccetto/ “Ho fatto pace con papà” - Tutto sui genitori di Elena Sofia Ricci e la storia dell'abbandono da neonata. Secondo ilsussidiario.net

Le origini di Elena Sofia Ricci: chi sono i genitori e dove vive oggi? - I più casalinghi l’hanno seguita direttamente in tv grazie a serie amatissime come Che Dio ci aiuti, Ritratto di donna italiana, I Cesaroni, Orgoglio e Carlo & Malik. Da tag24.it