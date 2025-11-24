Elementi di vita | mostre diffuse al castello di Valvasone
Uno dei Borghi Belli d’Italia presenti nella nostra regione sta per accogliere un nuovo evento espositivo di Artisti Contemporanei a Palazzo: venerdì 28 novembre, alle ore 18, alla Sala Cavana del Castello di Valvasone (PN) si terrà l’inaugurazione di “Elementi di Vita”, tre mostre diffuse che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un viaggio tra natura e creazione, dove la moda diventa linguaggio e la bellezza si fa movimento. Le studentesse dell’indirizzo Made in Italy – Moda dell’Istituto Professionale di Stato “Giuseppe Medici” di Legnago danno vita alla collezione Gli Elementi, indos - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo programma mostre Uffizi Diffusi con Fondazione Cr Firenze - Le Gallerie degli Uffizi e la Fondazione Cr Firenze lanciano un nuovo programma espositivo degli 'Uffizi Diffusi' per la stagione 2025- Lo riporta ansa.it
Godai Fest 2025: il festival degli elementi che intreccia arte, musica e vita - C’è un senso di compimento ma anche di inizio, nel bilancio del Godai Fest 2025 di Milano, la “prova zero” di una manifestazione che già guarda al futuro con l’ambizione di una triennalità. Riporta exibart.com
In viaggio con Hugo Pratt, a Roma quattro mostre diffuse - Da Ulisse a Corto Maltese, in viaggio con Hugo Pratt'': quattro mostre diffuse per omaggiare a Roma il maestro della letteratura disegnata. Lo riporta ansa.it