Eintracht Francoforte-Atalanta Champions League 26-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Per Raffaele Palladino arriva anche l’esordio in Champions League in panchina con la sua Atalanta che fa visita all’Eintracht Francoforte nel quinto turno del girone unico. Al Deutsche Bank Park è una sfida fondamentale per il percorso di entrambi i club, che si giocano punti importanti nella corsa alla qualificazione. La Dea vive un momento . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Eintracht Francoforte-Atalanta (Champions League, 26-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

