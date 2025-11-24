Eintracht Francoforte-Atalanta Champions League 26-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno tre gol al Waldstadion
Per Raffaele Palladino arriva anche l’esordio in Champions League in panchina con la sua Atalanta che fa visita all’Eintracht Francoforte nel quinto turno del girone unico. Al Deutsche Bank Park è una sfida fondamentale per il percorso di entrambi i club, che si giocano punti importanti nella corsa alla qualificazione. La Dea vive un momento . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
News recenti che potrebbero piacerti
Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Atalanta #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague Vai su X
CHAMPIONS LEAGUE – 26 NOVEMBRE 2025, ORE 21:00 Eintracht Francoforte vs Atalanta Una notte europea da vivere col cuore in gola. La Dea è pronta a scendere in campo per continuare a sognare, con il nuovo mister Palladino alla guida! Fo - facebook.com Vai su Facebook
Eintracht-Atalanta, le ultime news di formazione per la partita di Champions - Atalanta, match da seguire mercoledì 26 novembre alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW ... Si legge su sport.sky.it
Champions League, Eintracht-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Esordio nella massima competizione europea per Palladino che, dopo il ko di Napoli, cerca la prima vittoria in nerazzurro. Lo riporta msn.com
Eintracht-Atalanta, il pronostico: ora Palladino cerca lo scatto in Champions - Atalanta quote analisi statistiche precedenti 5ª giornata Champions League in programma mercoledì 26 novembre alle 21 ... Si legge su gazzetta.it