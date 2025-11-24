“L’educazione sessuale a scuola? Io da genitore vorrei essere informato e dare il consenso”. Lo ha detto Matteo Salvini in occasione di un evento presso la Triennale di Milano. “Non sono d’accordo sul fatto che quello che viene insegnato ai bambini debba essere fatto all’oscuro di mamma e papà. Voglio sapere cosa si insegna a mia figlia a scuola”, ha aggiunto il vicepremier e leader della Lega. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Educazione sessuo-affettiva a scuola, Salvini: "Da genitore vorrei essere informato e dare consenso"