educare al rispetto per prevenire la violenza convegno con ascani

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, martedì 25 novembre, alle ore 15, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge il convegnoEducare al rispetto per prevenire la violenza”. Saluto della vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Valentina Romani presenta “Dark Lines – delitti a matita – Una serie Rai Contenuti Digitali e Transmediali”. A seguire, la vicepresidente Ascani dialoga con Marina Calloni, professoressa ordinaria di Filosofia politica e sociale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Nunzia Ciardi, vice direttrice generale presso l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, Francesca Schir, segretaria del Consiglio nazionale Ordine degli psicologi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

