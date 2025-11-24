Educare al rispetto per prevenire la violenza convegno con Ascani

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, martedì 25 novembre, alle ore 15, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge il convegno “Educare al rispetto per prevenire la violenza”. Saluto della vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Valentina Romani presenta “Dark Lines – delitti a matita – Una serie Rai Contenuti Digitali e Transmediali”. A seguire, la vicepresidente Ascani dialoga con Marina Calloni, professoressa ordinaria di Filosofia politica e sociale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Nunzia Ciardi, vice direttrice generale presso l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, Francesca Schir, segretaria del Consiglio nazionale Ordine degli psicologi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Educare al rispetto per prevenire la violenza”, convegno con Ascani

Altre letture consigliate

Il Comune e il Lions Club insieme per educare i giovani al rispetto della natura - facebook.com Vai su Facebook

#lenotizieinpositivo di Ondawebtv Educare al rispetto, insieme Archivio di Stato e Istituto Giordani Vai su X

EDUCARE AL RISPETTO PER PREVENIRE LA VIOLENZA” – 25/11 (15.00) : «CONVEGNO ALLA CAMERA SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, SI PRESENTA LA SERIE “DARK LINES ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, martedì 25 ... Lo riporta agenziagiornalisticaopinione.it

“Educare al rispetto per prevenire la violenza”, convegno con Ascani - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, martedì 25 novembre, alle ore 15, presso l'Aula dei Gruppi ... Da lopinionista.it

Baronissi: “A Scuola di Emozioni” per educare al rispetto e prevenire la violenza di genere - La Sindaca Anna Petta: “Un percorso necessario per guidare i nostri ragazzi alla consapevolezza emotiva e alla costruzione di relazioni sane e rispettose” ... Come scrive zon.it