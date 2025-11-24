E' tempo di Musica per la Regina a Cattolica torna la rassegna musicale che apre le danze al Natale

Dal concerto che inaugura il Natale al repertorio klezmer, passando per il recital “Pianofortissimo”, i romantici dell’800 e la magìa della favola contemporanea Histoire du soldat. Dopo il trionfo della scorsa edizione, a partire da domenica 30 novembre, la rassegna “Musica per la Regina” torna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - E' tempo di "Musica per la Regina”, a Cattolica torna la rassegna musicale che "apre le danze al Natale”

