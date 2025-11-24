È stata una nonna meravigliosa ci divertivamo con lei Parlano Matteo e Camilla i nipoti di Ornella Vanoni

Today.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ha dato tanti colori diversi alle nostre vite, lascerà un grande vuoto ma anche tanta ricchezza”, così alle telecamere di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele i nipoti di Ornella Vanoni - Camilla e Matteo, figlio dell'unico figlio di Vanoni - hanno ricordato la compianta nonna.Ornella. 🔗 Leggi su Today.it

200 stata una nonna meravigliosa ci divertivamo con lei parlano matteo e camilla i nipoti di ornella vanoni

© Today.it - "È stata una nonna meravigliosa, ci divertivamo con lei". Parlano Matteo e Camilla, i nipoti di Ornella Vanoni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Margherita e il ricordo della «meravigliosa nonna»: «Rosita la più radiosa di tutte. La sua vita è stata roba da film, nulla è rimasto non vissuto» - Margherita Maccapani Missoni rende omaggio alla sua «meravigliosa nonna» mancata il 2 gennaio, dal suo sito Instagram, ricordando che la cerimonia funebre si ... corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 200 Stata Nonna Meravigliosa