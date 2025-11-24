Il dramma della scomparsa di Martina Lattuca, la commessa quarantanovenne di Cagliari svanita nel nulla martedì scorso, continua a tenere con il fiato sospeso l’intera comunità sarda e l’opinione pubblica nazionale. La vicenda, che si concentra nella suggestiva ma impervia area di Calamosca e della Grotta dei Colombi, ha conosciuto un nuovo, significativo sviluppo che ha riacceso le speranze, seppur flebili, di fare luce sul destino della donna. Il ritrovamento fortuito di un secondo indumento, una scarpa, ha infatti convinto le autorità a riprendere con rinnovato vigore le operazioni di ricerca in mare e lungo la scogliera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È lì, sotto la scogliera”. Scomparsa Martina Lattuca, arriva la notizia: ritrovamento shock