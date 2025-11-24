È di Gino Paoli Ornella Vanoni cosa hanno notato alla camera ardente

Continua ininterrotto il flusso di persone che vuole rendere l’ultimo saluto a Ornella Vanoni. Da domenica, quando la bara è arrivata al Piccolo Teatro Grassi di Milano, non si è mai fermata la lunga processione di fan, amici e volti noti che hanno scelto di passare anche solo per un istante davanti al feretro. Questa mattina la camera ardente è stata riaperta e, nonostante la pioggia battente, la fila scorre silenziosa sotto gli ombrelli. C’è un clima di rispetto e di attesa, un movimento continuo che racconta l’affetto che il pubblico ha sempre nutrito per la cantante. Tra gli omaggi arrivati in queste ore ce n’è uno che più degli altri ha attirato l’attenzione: un gesto discreto, carico di significato, compiuto da Gino Paoli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it