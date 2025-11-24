È brutto ma devo dirlo Filippo Magnini a Belve parole pesantissime su Federica Pellegrini
Torna in televisione uno dei programmi più attesi del palinsesto Rai, pronto a inaugurare una nuova fase della sua sesta stagione: Belve, l’appuntamento del martedì sera di Rai2 ideato e guidato da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle e realizzato da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. L’atmosfera in studio, come da tradizione, sarà quella affilata e senza filtri che ha reso il format un cult, e la quarta puntata si aprirà con un omaggio a Ornella Vanoni, una scelta dal forte simbolismo che darà alla serata un tono più intimo e rispettoso. Accanto a questo tributo, il programma vedrà la presenza di tre ospiti molto diversi tra loro: Martina Colombari, Orietta Berti e Filippo Magnini, chiamati a confrontarsi con le domande dirette e penetranti della conduttrice. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
HO BISOGNO CHE QUESTA COSA VIAGGI NELLA MIA MACCHINA QUANDO FUORI È BRUTTO TEMPO E DEVO FARE I VIAGGI LUNGHI Vai su X
KAGEKI - Taito 1988 Ieri sera durante una sessione su #Mame, mi sono imbattuto per l'ennesima volta nel grande #Kageki di casa #Taito. Che vi devo dire, mi ci sono davvero divertito tanto. Spesso riscoprire queste piccole perle riserva delle bellissime sorpr - facebook.com Vai su Facebook