È brutto ma devo dirlo Filippo Magnini a Belve parole pesantissime su Federica Pellegrini

Torna in televisione uno dei programmi più attesi del palinsesto Rai, pronto a inaugurare una nuova fase della sua sesta stagione: Belve, l'appuntamento del martedì sera di Rai2 ideato e guidato da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle e realizzato da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. L'atmosfera in studio, come da tradizione, sarà quella affilata e senza filtri che ha reso il format un cult, e la quarta puntata si aprirà con un omaggio a Ornella Vanoni, una scelta dal forte simbolismo che darà alla serata un tono più intimo e rispettoso. Accanto a questo tributo, il programma vedrà la presenza di tre ospiti molto diversi tra loro: Martina Colombari, Orietta Berti e Filippo Magnini, chiamati a confrontarsi con le domande dirette e penetranti della conduttrice.