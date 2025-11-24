Durigon | Congratulazioni a Stefani grande Lega 8% in Puglia e bene Campania

Il vicesegretario federale della Lega Claudio Durigon: «Vittoria straordinaria della Lega in Veneto, primo partito con il 36%, con Alberto Stefani nuovo presidente della regione a cui va un grosso in bocca al lupo. Grazie a Luca Zaia che conferma il consenso in un territorio in cui il nostro.

Lega, Alberto Stefani e Claudio Durigon nuovi vicesegretari - Il deputato Alberto Stefani e il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon sono i nuovi vicesegretari della Lega. Lo riporta lettera43.it

Lega, Sardone e Vannacci nominati vicesegretari di Salvini/ Confermati Stefani e Durigon - Il Consiglio Federale della Lega riscrive l'organigramma: Sardone e Vannacci nuovi vicesegretari di Salvini con Durigon e Stefani, lascia Crippa CONSIGLIO FEDERALE DELLA LEGA “RISCRIVE” L’ORGANIGRAMMA ... ilsussidiario.net scrive

Alberto Stefani è stato nominato da Matteo Salvini vicesegretario della Lega con Claudio Durigon - La decisione è stata presa dal leader del partito Matteo Salvini, durante il consiglio federale. Riporta ilgazzettino.it