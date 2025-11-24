Duomo di Orvieto rimosse dopo 40 anni le vetrate a protezione della facciata
A Orvieto sono state rimosse dal Duomo le vetrate a protezione della facciata, installate 40 anni fa in seguito a un atto vandalico. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Visitare Orvieto è un viaggio nell’incanto. Passeggiare tra le viuzze acciottolate del centro storico, tra palazzi antichi, botteghe artigiane e scorci silenziosi, è già un’esperienza indimenticabile. Ma poi, quando meno te lo aspetti… eccolo. Il Duomo di Orvi - facebook.com Vai su Facebook
Duomo di Orvieto. Dopo 40 anni tolte le vetrate di protezione dei bassorilievi della facciata - Tempo di lettura: 2 MinuteiHanno protetto per quarant’anni i bassorilievi in marmo dei quattro pilastri della facciata del Duomo di Orvieto, ora sono state rimosse. Lo riporta orvieto24.it
Tolte vetrate su bassorilievi facciata del Duomo di Orvieto - Dopo quarant'anni sono state rimosse le vetrate che proteggevano i bassorilievi dei quattro pilastri della facciata del Duomo di Orvieto. msn.com scrive