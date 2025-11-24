Duomo di Orvieto rimosse dopo 40 anni le vetrate a protezione della facciata

Tv2000.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Orvieto sono state rimosse dal Duomo le vetrate a protezione della facciata, installate 40 anni fa in seguito a un atto vandalico. Servizio di Antonella Mazza Teruel  TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

duomo di orvieto rimosse dopo 40 anni le vetrate a protezione della facciata

