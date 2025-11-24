Due neonati in porcellana ricoperti di crepe | la nuova opera di OrlandO a Padova
In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia, l’artista urbano noto con lo pseudonimo OrlandO è tornato a farsi vivo a Padova con un’installazione di forte impatto emotivo e simbolico, collocata all’interno dei Giardini dell’Arena. L’opera, che unisce scultura e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
