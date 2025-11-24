Due mostri due visioni | come Eggers e del Toro stanno riscrivendo l’immaginario dell’orrore

Nel giro di pochi mesi il grande schermo ha riportato alla vita due icone assolute dell’immaginario horror: il vampiro di Nosferatu, ricondotto alla sua forma più oscura da Robert Eggers, e la Creatura di Frankenstein, reinventata da Guillermo del Toro. È un doppio movimento culturale che arriva in un momento cruciale per il cinema: mentre il pubblico sembra oscillare tra nostalgia e saturazione, questi due film dimostrano come i mostri classici non siano semplici reliquie del passato, ma lenti potentissime attraverso cui osservare il presente. Eggers e del Toro non si limitano a rispolverare un mito: lo sezionano, lo spogliano, lo riportano alla sua essenza più profonda per poi riplasmarlo secondo le loro ossessioni autoriali. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Due mostri, due visioni: come Eggers e del Toro stanno riscrivendo l’immaginario dell’orrore

