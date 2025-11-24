Due cadaveri trovati a Udine in un edificio di via Bariglaria forse erano lì da mesi | nessuna pista esclusa
Due cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati in un edificio abbandonato a Udine, in corso le indagini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
L'Identità. . Salento, madre e figlio di 8 anni trovati morti: il bimbo ucciso probabilmente nel sonno, forse soffocato - facebook.com Vai su Facebook
Trovati due corpi in un casolare abbandonato alla periferia di Udine - Il luogo è frequentato da tossicodipendenti, non si esclude alcuna ipotesi sui decessi ... Riporta rainews.it
Giallo a Udine, trovati due cadaveri in una casa: l'allarme dato da un passante - I corpi rinvenuti in un'abitazione abbandonata, poco dopo mezzogiorno. Si legge su msn.com
Due cadaveri nel casolare abbandonato, la morte risalirebbe a diverse settimane fa. Indagini in corso - Macabra scoperta nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 novembre, in via Bariglaria 47. Come scrive msn.com