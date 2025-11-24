Due cadaveri trovati a Udine in un edificio di via Bariglaria forse erano lì da mesi | nessuna pista esclusa

Notizie.virgilio.it | 24 nov 2025

Due cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati in un edificio abbandonato a Udine, in corso le indagini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

