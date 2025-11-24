Droni russi su Kharkiv almeno 3 morti

23.15 Sono almeno tre i morti in seguito ad un attacco di droni russi su Kharkiv. La città, nel Nord-Est ucraino, è stata sottoposta in serata ad un "Massiccio attacco da parte di droni nemici, che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre dieci". Lo hanno reso noto il Capo dell'Amministrazione Statale Regionale di Kharkiv Oleg Synegubov e il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov sui social network. Lo scrive l'Ukrainska Pravda. Le stesse fonti parlano di edifici colpiti e di un incendio scoppiato a Shevchenkivskyi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

