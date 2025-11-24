Dove vedere in tv Napoli-Qarabag Champions League calcio | orario canale streaming

La League Phase di Champions League riprende il suo percorso dopo la sosta per le nazionali e torna in campo per i match del quinto turno. Nel programma delle partite che animeranno la due giorni del principale torneo continentale per club figura anche la gara dei campioni d’Italia in carica. Il Napoli, che nell’ultimo turno non è andato oltre il pari a reti bianche con l’Eintracht, ospita il Qarabag. La partita si giocherà allo stadio Maradona, il fischio d’inizio è previsto martedì 25 novembre alle ore 21:00. I partenopei, reduci dall’importante vittoria interna conquistata con l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato, non possono prescindere dalla conquista dell’intera posta in palio se intendono alimentare le proprie possibilità di qualificazione alla fase successiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Napoli-Qarabag, Champions League calcio: orario, canale, streaming

