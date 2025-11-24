Mercoledì 26 novembre andrà in scena il secondo impegno della Nazionale italiana di calcio a 5 femminile nei Mondiali 2025 nelle Filippine. Le azzurre, inserite nel Gruppo D, affronteranno il Brasile in una sfida molto difficile. Le ragazze allenate da Francesca Salvatore cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo, con la motivazione di dare il 101% in campo. Le nostre portacolori hanno iniziato bene il loro cammino in questa rassegna iridata. Nella sfida abbordabile contro Panama, si è concretizzato un 17-0 pesantissimo e favorevole alla selezione del Bel Paese. Si vorrà replicare la prestazione anche contro la verdeoro, avendo come obiettivo essere concrete e rispondere colpo su colpo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Brasile, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario, programma, streaming