Dove vedere in tv Italia-Brasile Mondiali calcio a 5 femminile 2025 | orario programma streaming
Mercoledì 26 novembre andrà in scena il secondo impegno della Nazionale italiana di calcio a 5 femminile nei Mondiali 2025 nelle Filippine. Le azzurre, inserite nel Gruppo D, affronteranno il Brasile in una sfida molto difficile. Le ragazze allenate da Francesca Salvatore cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo, con la motivazione di dare il 101% in campo. Le nostre portacolori hanno iniziato bene il loro cammino in questa rassegna iridata. Nella sfida abbordabile contro Panama, si è concretizzato un 17-0 pesantissimo e favorevole alla selezione del Bel Paese. Si vorrà replicare la prestazione anche contro la verdeoro, avendo come obiettivo essere concrete e rispondere colpo su colpo. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Citazioni leggendarie e dove scovarle MANCANO SOLO 2 SETTIMANE per vedere #ItaliaShore su MTV - facebook.com Vai su Facebook
#Italia-Spagna, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Davis Vai su X
Dove vedere in tv Italia-Brasile, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario, programma, streaming - Mercoledì 26 novembre andrà in scena il secondo impegno della Nazionale italiana di calcio a 5 femminile nei Mondiali 2025 nelle Filippine. Si legge su oasport.it
Su che canale vedere in tv Italia-Austria, Mondiali calcio U17: orario semifinale, programma, streaming - 0 nei quarti di finale dei Mondiali U17 2025 di calcio: nel prossimo match della seconda fase ad eliminazione ... Riporta oasport.it
Italia-Brasile femminile: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming - Un incontro che mette in palio la prima vittoria contro la selezione Verdeoro, con un bilancio dei precedenti che riporta ... Da tuttosport.com