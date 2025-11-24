Dove vedere in tv Bodø Glimt-Juventus Champions League calcio | orario canale streaming

Siamo pronti per tuffarci in una nuova settimana di calcio europeo. Tra domani e mercoledì, infatti, vivremo l’attesissima due-giorni dedicata alla Champions League 2025-2026. La massima competizione continentale per club entra ufficialmente nella fase clou. Siamo giunti, infatti, agli incontri valevoli per la quinta giornata della fase iniziale della Champions League e, di conseguenza, ogni vittoria o punto potrebbe fare la differenza. Lo farà sicuramente nel caso della Juventus che volerà in Norvegia dato che domani sera, martedì 25 novembre alle ore 21.00, giocherà in casa del BodøGlimt. All’Aspmyra Stadion della città scandinava la formazione allenata da mister Luciano Spalletti si giocherà moltissimo in vista del possibile approdo ai play-off. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bodø/Glimt-Juventus, Champions League calcio: orario, canale, streaming

News recenti che potrebbero piacerti

UCL | Dove vedere Bodo/Glimt-Juventus Impegno europeo in trasferta per la Juventus di Luciano Spalletti che martedì 25 novembre 2025, alle ore 21:00, affronterà in Norvegia il Bodo/Glimt in occasione della quinta giornata della League Phase della UEFA C - facebook.com Vai su Facebook

#Fiorentina- #Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A La Juventus torna in campo a Firenze per la 12ª giornata di campionato. I bianconeri di Luciano Spalletti sono chiamati a ritrovare i 3 punti dopo il pareggio a reti i Vai su X

Dove vedere Bodø/Glimt – Juventus: dove vederla in diretta TV e streaming - Bodø/Glimt – Juventus del 25 novembre 2025: orario, dove vederla in TV e streaming e tutte le ultime sulla sfida di Champions League della Juve di Spalletti. Come scrive tag24.it

Bodø/Glimt-Juventus Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Tornano in primo piano le grandi notti di Champions League, manifestazione in cui l’avventura della Juventus sembrerebbe arrivata a un vero punto di svolta. Secondo msn.com