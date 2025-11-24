Dove vedere in tv Bodø Glimt-Juventus Champions League calcio | orario canale streaming

Oasport.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo pronti per tuffarci in una nuova settimana di calcio europeo. Tra domani e mercoledì, infatti, vivremo l’attesissima due-giorni dedicata alla Champions League 2025-2026. La massima competizione continentale per club entra ufficialmente nella fase clou. Siamo giunti, infatti, agli incontri valevoli per la quinta giornata della fase iniziale della Champions League e, di conseguenza, ogni vittoria o punto potrebbe fare la differenza. Lo farà sicuramente nel caso della Juventus che volerà in Norvegia dato che domani sera, martedì 25 novembre alle ore 21.00, giocherà in casa del BodøGlimt. All’Aspmyra Stadion della città scandinava la formazione allenata da mister Luciano Spalletti si giocherà moltissimo in vista del possibile approdo ai play-off. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv bod248 glimt juventus champions league calcio orario canale streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv Bodø/Glimt-Juventus, Champions League calcio: orario, canale, streaming

News recenti che potrebbero piacerti

vedere tv bod248 glimtDove vedere Bodø/Glimt – Juventus: dove vederla in diretta TV e streaming - Bodø/Glimt – Juventus del 25 novembre 2025: orario, dove vederla in TV e streaming e tutte le ultime sulla sfida di Champions League della Juve di Spalletti. Come scrive tag24.it

vedere tv bod248 glimtBodø/Glimt-Juventus Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Tornano in primo piano le grandi notti di Champions League, manifestazione in cui l’avventura della Juventus sembrerebbe arrivata a un vero punto di svolta. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vedere Tv Bod248 Glimt