Doppietta di Addai poi Ramon fa il tris Como all' Olimpico

Quicomo.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Como subito aggressivo come sempre. La prima vera occasione del match capita infatti a Morata, apparso però molto nervoso e richiamato da Fabregas nel finale. Al 22’ è invece Zapata a trovarsi solo davanti a Butez, senza però riuscire a controllare al meglio il lancio di Asllani. Alla fine è il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

