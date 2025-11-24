Dopo un anno di carcere e l' assoluzione la beffa | niente risarcimento per ingiusta detenzione

Chiede il risarcimento per un anno di detenzione ritenuta ingiusta dopo l’assoluzione, ma per la Cassazione la donna conosceva l’attività di traffico e spaccio di droga del marito e, quindi, niente riparazione economica.La donna, una 46enne perugina, era stata arrestata il 9 novembre del 2017 con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Dopo un anno di carcere e l'assoluzione, la beffa: niente risarcimento per ingiusta detenzione

