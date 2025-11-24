Dopo il parto mi è venuto un prolasso | il problema è risolvibile?

Gravidanzaonline.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salve dottore, dopo il parto mi è stato diagnosticato un prolasso. In realtà non avverto dolore, ma una forte sensazione di peso. Sto per ora facendo riabilitazione del pavimento pelvico, ma mi chiedevo se fosse sufficiente per la risoluzione del problema o se si tratti di qualcosa che può solo peggiorare nel tempo. Grazie per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

