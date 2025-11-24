Salve dottore, dopo il parto mi è stato diagnosticato un prolasso. In realtà non avverto dolore, ma una forte sensazione di peso. Sto per ora facendo riabilitazione del pavimento pelvico, ma mi chiedevo se fosse sufficiente per la risoluzione del problema o se si tratti di qualcosa che può solo peggiorare nel tempo. Grazie per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Dopo il parto mi è venuto un prolasso: il problema è risolvibile?”